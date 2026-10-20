Как студенты гостиничного дела в МИДиС осваивают профессию через практические проекты, на примере LD
Студенты направления «Гостиничное дело» Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске разработали два меню для экскурсионных групп завода LD. Проект выполнили в рамках предмета проектный практикум, где студенты выполняют задачи от бизнеса. Команда изучила предпочтения гостей, рассчитала себестоимость блюд, подготовила технологическую документацию и представила результат заказчику, который был внедрен в работу предприятия.
Задача объединила ресторанный сервис и промышленный туризм. Предприятию требовалось меню, которое учитывало бы условия заводской столовой и поддерживало тематику экскурсий. В комплексный обед должны были войти салат, первое и второе блюда, десерт и напиток. Для каждой позиции предстояло разработать рецептуру, оригинальную подачу и название, связанное с производством. При этом необходимо было учесть время приготовления, питательность и предпочтения посетителей.
Команда студентов профиля «управление в международном гостиничном бизнесе» изучила предложения других предприятий и провела опрос молодежной аудитории 16–22 лет. На основе ответов студенты подобрали блюда, рассчитали себестоимость и составили технико-технологические карты – документы с перечнем ингредиентов, их количеством и порядком приготовления. Затем закупили продукты, проверили рецептуры на кухне и внесли корректировки. Подготовили два варианта меню: для подростков и студентов, а также для взрослых гостей с акцентом на сбалансированное питание.
«Совсем недавно я принимал участие в проектной школе нашего института. Где мне посчастливилось стать проектным менеджером и вести целый проект. До проектной школы я и сам увлекался знаниями, связанными с управлением чего-либо, а потому я был подкован в теории, однако нуждался в практике, что позволило закрепить жизненно необходимые навыки в этой сфере. Это делает учебу поистине интересной и задаёт вектор для будущего развития», – рассказал студент направления «Гостиничное дело» Константин Демьянов.
На итоговой дегустации представители LD попробовали предложенные варианты. Среди фаворитов оказались «Хрустящий патрубок», «Медный бриз» и «Освежающая сила ЛД».
«Результатом стала финальная дегустация блюд, на которой мы смогли в нескольких вариантах попробовать, что же получилось. Все было великолепно: от салатов до напитков. Блюда приготовлены с учетом предпочтений будущих гостей (и полезно, и вкусно, и питательно). За время сотрудничества по проекту мне удалось убедиться, что студенты в процессе обучения приобретают нужные компетенции: от умения приготовить блюда до умения презентовать, умение находить важные аргументы и отстаивать их», – отметила представитель компании «ЛД» Юлия Смирнова.
По информации заказчика, сейчас идет подготовка к реализации проекта на базе завода.
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