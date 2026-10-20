Как студенты гостиничного дела в МИДиС осваивают профессию через практические проекты, на примере LD

«Совсем недавно я принимал участие в проектной школе нашего института. Где мне посчастливилось стать проектным менеджером и вести целый проект. До проектной школы я и сам увлекался знаниями, связанными с управлением чего-либо, а потому я был подкован в теории, однако нуждался в практике, что позволило закрепить жизненно необходимые навыки в этой сфере. Это делает учебу поистине интересной и задаёт вектор для будущего развития», – рассказал студент направления «Гостиничное дело» Константин Демьянов.