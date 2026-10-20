ММК продолжает осваивать новый сортамент хладостойких сталей для арктических проектов России

В числе инновационного проката для арктических проектов Вячеслав Телегин также назвал линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG, применяемых для изготовления несущих конструкций, строительной техники, горнодобывающего и специального оборудования, где требуются высокая прочность, износостойкость, свариваемость и надежность при ударных нагрузках в условиях крайне отрицательных температур. Из продуктовых новинок – прокат из криогенной стали MAGSTRONG CRYO, который применяется для изготовления резервуаров, цистерн и трубопроводов для сжиженных газов. Эта продукция разработана как альтернатива дефицитной нержавеющей стали, при этом заявленные эксплуатационные характеристики сохраняются вплоть до температур –196 °С.