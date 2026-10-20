Все службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за грозы
Все службы Сочи по поручению главы города Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Причина — гроза, которая до конца суток 20 октября местами ожидается на территории Сочи и ФТ «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также принять все необходимые меры предосторожности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.