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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Сочи

Все службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за грозы

Все службы Сочи по поручению главы города Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Причина — гроза, которая до конца суток 20 октября местами ожидается на территории Сочи и ФТ «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также принять все необходимые меры предосторожности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Алина Зорина