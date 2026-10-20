«Биннофарм Групп» отмечена наградами «Магнит Аптека» за развитие продаж двух терапевтических категорий

«Для нас эти награды прежде всего признание результатов совместной работы с партнером. Развитие продаж требует не только востребованного продуктового портфеля, но и глубокого понимания потребностей покупателей, эффективной ассортиментной стратегии и постоянного взаимодействия с аптечными сетями. Мы рассматриваем получение этих наград как подтверждение результативности выбранного подхода и стимул для дальнейшего развития партнерства», отметил директор по продажам и маркетингу «Биннофарм Групп» Роман Дулесов.