«Биннофарм Групп» отмечена наградами «Магнит Аптека» за развитие продаж двух терапевтических категорий
«Биннофарм Групп» отмечена наградами сети «Магнит Аптека» за вклад в развитие продаж категорий «Оториноларингология» и «Иммунология». Рост в этих категориях обеспечила положительная динамика спроса на препараты компании: показатели «Лоротрицина» в категории оториноларингологии выросли в 2,2 раза, а «Кагоцела» в категории иммунологии – на 87%.
Награждение прошло в Москве на партнерской конференции «Магнит Аптека». В мероприятии приняли участие представители аптечной сети и ведущие фармацевтические компании. Участники обсудили динамику аптечного рынка, ассортиментную политику, развитие партнерства и планы на 2027 год.
«Для нас эти награды прежде всего признание результатов совместной работы с партнером. Развитие продаж требует не только востребованного продуктового портфеля, но и глубокого понимания потребностей покупателей, эффективной ассортиментной стратегии и постоянного взаимодействия с аптечными сетями. Мы рассматриваем получение этих наград как подтверждение результативности выбранного подхода и стимул для дальнейшего развития партнерства», отметил директор по продажам и маркетингу «Биннофарм Групп» Роман Дулесов.
Конференция стала площадкой для подведения итогов сотрудничества с поставщиками и определения дальнейших направлений роста. Помимо «Биннофарм Групп», награды получили другие фармацевтические компании и партнеры сети за вклад в развитие продаж различных терапевтических категорий, собственных торговых марок и качество поставок.
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