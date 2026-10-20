Отгрузка промышленной продукции в Дагестане выросла на 26%
Промышленные предприятия Дагестана отгрузили за январь—август 2026 года продукцию на 82,14 млрд руб. — на 26,1% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли.
При этом, как ранее писал «Ъ-Кавказ», стоимость отгрузок росла заметно быстрее, чем физический выпуск: индекс промышленного производства за восемь месяцев прибавил 9,4%. Показатели описывают разные стороны отрасли, поэтому рост выручки нельзя напрямую считать таким же ростом выпуска.
Крупнейшую часть отгрузок обеспечили обрабатывающие производства: 48,8 млрд руб., или почти 60% общего объема. Стоимость поставок в этом сегменте выросла примерно на 16%. При этом индекс выпуска обрабатывающих предприятий увеличился лишь на 3,5%. Быстрее других направлений росли готовые металлические изделия — на 44,4%, компьютеры, электронная и оптическая продукция — на 36%, резиновые и пластмассовые изделия — на 29,1%, прочие транспортные средства и оборудование — на 18,6%. Выпуск пищевых продуктов поднялся на 8,8%, бумаги и бумажных изделий — на 14,6%.
Самая крупная прибавка в денежном выражении пришлась на энергетику. Предприятия, обеспечивающие потребителей электроэнергией, газом и паром, отгрузили продукции на 27,3 млрд руб. — на 56% больше год к году. Это около трети всех промышленных отгрузок республики. Индекс производства, передачи и распределения электроэнергии достиг 147,5%, а общий индекс производства в энергетическом секторе, включая газ, пар и кондиционирование воздуха, составил 141,4%. Именно этот сегмент в значительной степени объясняет разрыв между ростом стоимости отгрузок и более умеренной динамикой выпуска в обрабатывающей промышленности.
В добыче полезных ископаемых отгрузки достигли 3,5 млрд руб., прибавив 12%, но физический выпуск сократился на 11,1%. В водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами предприятия отгрузили продукции и услуг на 2,5 млрд руб., что на 3,8% больше прошлогоднего уровня; индекс выпуска в этой сфере составил 95%. В сумме эти данные показывают неоднородную картину: энергетика и часть обрабатывающих производств росли, тогда как добыча и коммунальный сегмент снижались в натуральном выражении.
Текущую динамику следует учитывать и на фоне слабой базы прошлого года: в январе—августе 2025 года промышленный выпуск в республике составлял 86,3% от уровня годом ранее. Поэтому прибавка 2026 года частично компенсирует предшествующее снижение. При этом статистика отгрузок считается в действующих ценах и отражает стоимость проданной продукции, а не только количество произведенных товаров. В августе предприятия отгрузили на 10,73 млрд руб.: это на 26,9% больше, чем годом ранее, но на 8,5% меньше июльского результата.
Рост промышленной активности совпал с планами расширения производственной базы. В июне власти республики сообщали о трех промышленных проектах, которые должны были выйти на финальную стадию в 2026 году: линии листового стекла с мягким покрытием мощностью до 12 млн кв. м в год, производства стекловолокна и логистического комплекса в Махачкале. До конца года намерены запустить два промышленных инвестпроекта; реестр крупных отраслевых инициатив к тому времени включал восемь проектов более чем на 20 млрд руб.