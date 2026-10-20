Отгрузка промышленной продукции в Дагестане выросла на 26%

Рост промышленной активности совпал с планами расширения производственной базы. В июне власти республики сообщали о трех промышленных проектах, которые должны были выйти на финальную стадию в 2026 году: линии листового стекла с мягким покрытием мощностью до 12 млн кв. м в год, производства стекловолокна и логистического комплекса в Махачкале. До конца года намерены запустить два промышленных инвестпроекта; реестр крупных отраслевых инициатив к тому времени включал восемь проектов более чем на 20 млрд руб.