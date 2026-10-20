Производство скота и птицы на Ставрополье сократилось на 12%

За январь—сентябрь 2026 года производство скота и птицы на Ставрополье составило 340,7 тыс. тонн, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельхозорганизациях показатель снизился на 14,5%, до 269 тыс. тонн. При этом выпуск скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств сократился на 1,5%, до 457,9 тыс. тонн, а в сельхозорганизациях, напротив, вырос на 2,8%, до 186,5 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».