Производство скота и птицы на Ставрополье сократилось на 12%
За январь—сентябрь 2026 года производство скота и птицы на Ставрополье составило 340,7 тыс. тонн, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельхозорганизациях показатель снизился на 14,5%, до 269 тыс. тонн. При этом выпуск скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств сократился на 1,5%, до 457,9 тыс. тонн, а в сельхозорганизациях, напротив, вырос на 2,8%, до 186,5 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
Наиболее заметно за девять месяцев уменьшилось поголовье птицы. В хозяйствах всех категорий оно составило 23,72 млн голов — 90,7% от уровня января—сентября 2025 года. В сельхозорганизациях численность птицы сократилась на 11%, до 18,6 млн голов. Поголовье крупного рогатого скота в регионе уменьшилось на 1,6%, до 263,8 тыс. голов, в том числе коров — на 3,5%, до 123,9 тыс. В сельхозорганизациях КРС стало меньше на 1,9%, до 102,9 тыс. голов, а поголовье коров снизилось на 6,3%, до 36,1 тыс.
Численность овец и коз в хозяйствах всех категорий сократилась на 2,9%, до 1,04 млн голов. В сельхозорганизациях снижение оказалось более выраженным — на 6,9%, до 148,6 тыс. голов. На этом фоне поголовье свиней выросло на 2,7%, до 368,9 тыс. голов, а в сельхозорганизациях — на 6,1%, до 273,1 тыс.
Одновременно в регионе увеличилось производство молока. За январь—сентябрь хозяйства всех категорий произвели 787,2 тыс. тонн — на 20,8% больше, чем годом ранее. В сельхозорганизациях объем вырос на 47,2%, до 439,3 тыс. тонн. Для сравнения, за девять месяцев 2025 года в этой категории хозяйств было произведено 298,5 тыс. тонн молока, а во всех хозяйствах региона — 651,4 тыс. тонн.