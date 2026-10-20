Отгрузка подсолнечника на Ставрополье выросла в 3,6 раза, пшеницы — упала на 69%
В сентябре 2026 года сельхозорганизации Ставропольского края отгрузили 55,7 тыс. тонн подсолнечника — в 3,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Отгрузка пшеницы, напротив, сократилась на 69%, до 282,9 тыс. тонн против 913,4 тыс. тонн годом ранее. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
В целом сентябрьская отгрузка зерновых и зернобобовых культур снизилась на 60,8%, до 414,7 тыс. тонн с 1,06 млн тонн годом ранее. При этом отгрузка кукурузы выросла в 1,8 раза, до 22,7 тыс. тонн, масличных культур — в 1,9 раза, до 97,5 тыс. тонн. Сахарной свеклы сельхозорганизации отгрузили 340,2 тыс. тонн, что на 28,9% больше прошлогоднего показателя. Отгрузка овощей увеличилась в 1,7 раза, до 18,4 тыс. тонн. По картофелю данные за сентябрь 2026 года в таблице не приведены.
За январь—сентябрь отгрузка зерновых и зернобобовых культур составила 3,74 млн тонн — 82,5% от уровня аналогичного периода 2025 года. В том числе пшеницы отгружено 2,78 млн тонн, или 84,3% прошлогоднего объема. Поставки кукурузы за девять месяцев выросли в 1,8 раза, до 191,6 тыс. тонн, масличных культур — в 1,5 раза, до 340,5 тыс. тонн. Из них на подсолнечник пришлось 167,7 тыс. тонн, что на 37,8% больше, чем годом ранее.
Отгрузка сахарной свеклы за девять месяцев увеличилась на 12,7%, до 736,3 тыс. тонн, овощей — на 11,2%, до 118,4 тыс. тонн. По картофелю за январь—сентябрь 2026 года показатель в материалах не указан, тогда как за аналогичный период 2025 года было отгружено 65,7 тыс. тонн.
На конец сентября запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях составили 3,86 млн тонн — 83% от уровня годом ранее. Остатки пшеницы достигли 3,09 млн тонн, или 81,5% к сентябрю 2025 года. Запасы кукурузы сократились до 32,6 тыс. тонн, что соответствует 39,5% прошлогоднего уровня. Остатки масличных культур составили 225,3 тыс. тонн — 98,2% к уровню прошлого года. Запасы сахарной свеклы на конец сентября составляли 1 тыс. тонн.