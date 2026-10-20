Отгрузка подсолнечника на Ставрополье выросла в 3,6 раза, пшеницы — упала на 69%

В целом сентябрьская отгрузка зерновых и зернобобовых культур снизилась на 60,8%, до 414,7 тыс. тонн с 1,06 млн тонн годом ранее. При этом отгрузка кукурузы выросла в 1,8 раза, до 22,7 тыс. тонн, масличных культур — в 1,9 раза, до 97,5 тыс. тонн. Сахарной свеклы сельхозорганизации отгрузили 340,2 тыс. тонн, что на 28,9% больше прошлогоднего показателя. Отгрузка овощей увеличилась в 1,7 раза, до 18,4 тыс. тонн. По картофелю данные за сентябрь 2026 года в таблице не приведены.