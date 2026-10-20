Когда неоплаченная квитанция становится дороже
В повседневных заботах оплату коммунальных услуг иногда откладывают на потом. Однако даже небольшая просрочка со временем может привести к дополнительным расходам. «Уралэнергосбыт» рассказывает, как формируется задолженность, какие последствия могут возникнуть при её взыскании и что стоит учесть, чтобы не переплачивать.
Если счета за электроэнергию или отопление остаются неоплаченными, в установленном законом порядке на сумму долга начисляются пени. Когда урегулировать вопрос добровольно не удается, компания вправе обратиться в суд. Тогда к задолженности могут добавиться судебные расходы, в том числе государственная пошлина. Ее минимальный размер при подаче заявления о вынесении судебного приказа составляет 2 тыс. руб.
Отдельного внимания заслуживают квартиры, находящиеся в долевой собственности. Каждый собственник обязан участвовать в оплате коммунальных услуг независимо от того, проживает ли он в квартире постоянно. Поэтому задолженность может возникнуть и у тех, кто давно живет по другому адресу, но сохраняет долю в недвижимости.
Избежать дополнительных расходов проще, если решить вопрос до обращения компании в суд. При получении копии заявления о взыскании задолженности важно своевременно проверить начисления и уточнить возможность ее погашения. На этом этапе еще можно урегулировать вопрос без дальнейшего судебного разбирательства.
Узнать сумму задолженности и внести оплату можно дистанционно – в личном кабинете «Уралэнергосбыта», мобильном приложении или через сервис «Единая квитанция».
Если начисления вызывают сомнения или ранее внесенный платеж не отразился в квитанции, стоит обратиться за разъяснениями через интернет-приемную. Специалисты компании помогут проверить информацию и разобраться в ситуации.
Своевременная оплата коммунальных услуг позволяет избежать накопления задолженности, а регулярная проверка квитанций – вовремя заметить возможные расхождения в начислениях.
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