Когда неоплаченная квитанция становится дороже

В повседневных заботах оплату коммунальных услуг иногда откладывают на потом. Однако даже небольшая просрочка со временем может привести к дополнительным расходам. «Уралэнергосбыт» рассказывает, как формируется задолженность, какие последствия могут возникнуть при её взыскании и что стоит учесть, чтобы не переплачивать.