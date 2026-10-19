Главные новости за 19 октября. Кавказ
Ставропольский край оказался в числе российских территорий, продемонстрировавших наиболее существенное сокращение выдачи займов на приобретение транспортных средств. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2026 года на территории региона было оформлено 2,1 тыс. автокредитов — как на новые машины, так и на автомобили с пробегом.
В Ставропольском крае намерены расширить сеть заправок для автомобилей на метане. В регионе планируют определить земельные участки под размещение стационарных объектов, а также разработать программу субсидирования переоснащения автопредприятий.
Корпорация развития Дагестана рассматривает варианты завершения строительства и запуска мясоперерабатывающего завода «Дагмясо». По данным властей, проектная мощность предприятия предусматривает переработку за смену 50 голов крупного рогатого скота и 700 голов мелкого рогатого скота.
Дагестан получил 13,8 млн руб. на развитие экспортной деятельности. Средства пойдут на поддержку бизнеса через региональные экспортные центры — спектр помощи простирается от консультаций до участия компаний республики в международных выставках и размещения продукции на зарубежных площадках.
Ставропольский край на фоне рекордного урожая в соседних регионах показал отрицательную динамику: по данным на 1 октября 2026 года аграрии края собрали 9,1 млн т зерна — на 11% меньше, чем годом ранее.
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, изменил маршрут из-за технической неисправности. Экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Омске.