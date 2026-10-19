В Железноводске стартовал отопительный сезон
В Железноводске стартовал отопительный сезон. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своих соцсетях.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Ставропольском крае с 1 октября 2026 года стоимость отопления выросла на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 4,3 тыс. руб. за Гкал.
Выросли и тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Стоимость кубометра холодной воды увеличилась на 22%, до 83,70 руб., услуги по водоотведению подорожали на 23%, до 46,33 руб. за кубометр. Услуги по снабжению электроэнергией прибавили 11,3%, до 756,65 руб.