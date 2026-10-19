В Железноводске стартовал отопительный сезон

Выросли и тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Стоимость кубометра холодной воды увеличилась на 22%, до 83,70 руб., услуги по водоотведению подорожали на 23%, до 46,33 руб. за кубометр. Услуги по снабжению электроэнергией прибавили 11,3%, до 756,65 руб.