Топ-10 регионов России по снижению ввода объектов индивидуального жилищного строительства в январе—сентябре 2026 года
|Регион
|Ввод (тыс. кв. м)
|Изменение год к году (%)
|Тыва
|81
|–76
|Ханты-Мансийский автономный округ
|133
|–47
|Москва
|262
|–46
|Республика Алтай
|148
|–49
|Тюменская область
|610
|–42
|Хакасия
|160
|–42
|Калужская область
|391
|–39
|Нижегородская область
|542
|–38
|Челябинская область
|739
|–35
|Краснодарский край
|2005
|–33
Источник: ЦИАН.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 7