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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Топ-10 регионов России по снижению ввода объектов индивидуального жилищного строительства в январе—сентябре 2026 года

РегионВвод (тыс. кв. м)Изменение год к году (%)
Тыва81–76
Ханты-Мансийский автономный округ133–47
Москва262–46
Республика Алтай148–49
Тюменская область610–42
Хакасия160–42
Калужская область391–39
Нижегородская область542–38
Челябинская область739–35
Краснодарский край2005–33

Источник: ЦИАН.

Газета «Коммерсантъ» №194

от 20.10.2026, стр. 7
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