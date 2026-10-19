Регистрация внебиржевых сделок с нефтепродуктами охватила четверть продаж
В сентябре, с начала добровольной регистрации на бирже внебиржевых сделок с нефтепродуктами от 1 тонны, эта процедура охватила около четверти продаж топлива за месяц. Цель механизма — повысить прозрачность торгов и снизить риски манипуляции ценами. Но участники рынка сталкиваются с техническими сложностями и считают, что более действенным было бы восстановление прежних нормативов биржевых продаж топлива.
Реестр внебиржевых договоров включает продажи бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, авиатоплива и топочного мазута. С 1 сентября участники рынка могут добровольно передавать данные о внебиржевых сделках с нефтепродуктами объемом от 1 до 60 тонн, с 1 марта 2027 года эта процедура станет обязательной.
С 16 сентября обязательной стала регистрация договоров от 1 тонны, если реализуемое топливо до этого купили на биржевых торгах. В сентябре к регистрации договоров объемом до 60 тонн присоединились 100 компаний, отметили в ФАС.
Как заявили в службе, регистрация внебиржевых договоров позволяет сделать рынок более прозрачным и предсказуемым, снижает риски манипуляции ценами на нефтепродукты. В Минэнерго сообщили “Ъ”, что расширение объема предоставляемых сведений о заключенных внебиржевых сделках позволяет формировать более репрезентативные ценовые индикаторы и получать объективную информацию о сделках в мелкооптовом сегменте рынка.