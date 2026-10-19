Регистрация внебиржевых сделок с нефтепродуктами охватила четверть продаж

В сентябре, с начала добровольной регистрации на бирже внебиржевых сделок с нефтепродуктами от 1 тонны, эта процедура охватила около четверти продаж топлива за месяц. Цель механизма — повысить прозрачность торгов и снизить риски манипуляции ценами. Но участники рынка сталкиваются с техническими сложностями и считают, что более действенным было бы восстановление прежних нормативов биржевых продаж топлива.