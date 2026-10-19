Герман Шахвеледов переназначен в должности советника главы Дагестана
В Дагестане советником главы республики переназначен Герман Шахвеледов. Соответствующий указ подписал глава РД Федор Щукин, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
В соответствии с документом, на господина Шахвеледова также возложены обязанности руководителя аппарата антинаркотической комиссии Дагестана. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в республике объявили о кадровых изменениях в руководстве. Государственным секретарем Дагестана назначен Махач Омаров, ранее возглавлявший администрацию главы и правительства республики. Герой России Магомед Баачилов переназначен секретарем Совета безопасности Дагестана.
Дина Гусейнова назначена заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Алексей Гулисов занял должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана — начальника управления делами.