Главные новости за 19 октября. Новороссийск
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дел, связанных с угрозой сноса жилых домов в Анапе и соседних населенных пунктах, после обращений местных жителей в соцсетях. Более тысячи человек построили дома на участках, которые после изменений генплана 2021 года признали особо ценными сельхозугодьями, и теперь администрация требует признать постройки самовольными.
В Новороссийске стартовала посевная кампания озимых: под пшеницу отвели 530 га, под ячмень — 97 га, под лен — 80 га и под рапс — 250 га, на данный момент засеяно 367 га. Урожай озимых в следующем году планируется не ниже уровня 2026 года, который составил около 3,2 тыс. тонн.
В Геленджике ликвидировали последствия шторма, сильнее всего повредившего пляжи в центральной части города, — к уборке подключились пользователи пляжных территорий и городские службы. Севшее на мель в районе пляжа санатория «Кавказ» судно, использовавшееся при строительстве «Геленджик Марины», готовили к буксировке, угрозы загрязнения моря не было.
За девять месяцев 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 6 913 пожаров — на 9,1% меньше, чем годом ранее, однако в Анапе их число выросло на 9,5%, а в Сочи — на 12,9%. В результате пожаров погибли 136 человек и пострадали 124, а основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем (69,6% случаев).
Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал собственника судна «Кадет» убрать его из акватории морского порта Ростова-на-Дону, где оно находилось без разрешения службы капитана порта с 2022 года. Исполнение решения осталось на контроле правоохранителей.