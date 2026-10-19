Трамп поддержал Нетаньяху перед парламентскими выборами в Израиле
В преддверии парламентских выборов в Израиле президент США Дональд Трамп выразил поддержку действующему премьеру Биньямину Нетаньяху. Он рассчитывает на переизбрание своего ближневосточного союзника, несмотря на их разногласия по Газе и Ирану. Неожиданная попытка Трампа вмешаться в израильские выборы продиктована стремлением заручиться поддержкой доноров Республиканской партии из еврейской общины и консерваторов-евангелистов перед ноябрьскими выборами в Конгресс США.
Ближайшие союзники на Ближнем Востоке — США и Израиль — практически одновременно оказались на пороге новых политических циклов. 27 октября парламентские выборы пройдут в еврейском государстве, а 3 ноября на промежуточных выборах в Конгресс США будут переизбраны Палата представителей в полном составе и треть Сената.
Рискующий потерять контроль над Конгрессом США президент Трамп внезапно устремился на помощь израильскому лидеру. «Биби (прозвище израильского премьера.— “Ъ”) Нетаньяху вас никогда не подведет!» — написал Трамп 18 октября в соцсети Truth Social, обращаясь к израильтянам и призывая их поддержать на выборах действующего премьера — «великого воина», способного противостоять Ирану. «Это тот партнер, которого США требуют от Израиля — страны, для которой они сделали так много. Прошу считать это письмо моим полным и безоговорочным одобрением Биби Нетаньяху в предстоящей гонке за переизбрание на пост премьер-министра Израиля»,— воззвал к израильским избирателям президент США.
Биньямин Нетаньяху не замедлил выпустить видеообращение, поблагодарив американского лидера за «ясность (позиции.— “Ъ”), мужество и непоколебимую поддержку». «У Израиля никогда не было большего друга в Белом доме. Вместе мы не позволим иранскому режиму получить ядерное оружие»,— заверил Нетаньяху.