Трамп поддержал Нетаньяху перед парламентскими выборами в Израиле

Рискующий потерять контроль над Конгрессом США президент Трамп внезапно устремился на помощь израильскому лидеру. «Биби (прозвище израильского премьера.— “Ъ”) Нетаньяху вас никогда не подведет!» — написал Трамп 18 октября в соцсети Truth Social, обращаясь к израильтянам и призывая их поддержать на выборах действующего премьера — «великого воина», способного противостоять Ирану. «Это тот партнер, которого США требуют от Израиля — страны, для которой они сделали так много. Прошу считать это письмо моим полным и безоговорочным одобрением Биби Нетаньяху в предстоящей гонке за переизбрание на пост премьер-министра Израиля»,— воззвал к израильским избирателям президент США.