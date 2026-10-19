Главные новости за 19 октября. Сочи
Центральный районный суд Сочи признал местного жителя виновным в финансировании экстремистской организации и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В августе 2021 года мужчина перевел на счета организации 2,1 тыс. руб. после просмотра видео с призывами к финансированию.
В Сочи за девять месяцев 2026 года число деловых мероприятий в отелях сократилось на 23,3%, а дней их проведения — на 28,1% из-за нестабильного авиасообщения, логистики и топливного кризиса. Спад затронул и Москву с Петербургом, а быстрого восстановления рынка эксперты не ждут и в 2027 году.
В Туапсе началось благоустройство территории дома-музея художника А. А. Киселева — объекта культурного наследия регионального значения: рабочие меняют плитку входной группы и обновляют дорожки. На эти цели из местного бюджета выделено финансирование.
19 октября в акватории морского порта Сочи прошли учебные гранатометания и огневая подготовка. Мероприятия продолжались с 08:00 до конца суток.
Утром в аэропорту Сочи задержали девять рейсов — четыре на вылет и пять на прилет, отмененных рейсов не было. Утром авиагавань работала в штатном режиме.