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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске суд обязал убрать судно из акватории порта Ростова-на-Дону

Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности мореплавания. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Решением суда собственника судна «Кадет» обязали убрать его из акватории морского порта Ростова-на-Дону, где оно находится без разрешения службы капитана порта с 2022 года. Транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника устранить нарушения.
Суд удовлетворил иск. Исполнение решения находится на контроле правоохранителей прокуратуры.
Константин Соловьев