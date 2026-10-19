В Новороссийске суд обязал убрать судно из акватории порта Ростова-на-Дону
Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности мореплавания. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Решением суда собственника судна «Кадет» обязали убрать его из акватории морского порта Ростова-на-Дону, где оно находится без разрешения службы капитана порта с 2022 года. Транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника устранить нарушения.
Суд удовлетворил иск. Исполнение решения находится на контроле правоохранителей прокуратуры.