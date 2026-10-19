В Дагестане объявили о кадровых изменениях в руководстве республики
Глава Дагестана Федор Щукин подписал указы о кадровых назначениях в администрации главы и правительства республики, а также в Совете безопасности региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.
Государственным секретарем Дагестана назначен Махач Омаров, ранее возглавлявший администрацию главы и правительства республики. Герой России Магомед Баачилов переназначен секретарем Совета безопасности Дагестана. Он занимает эту должность с сентября 2021 года.
Дина Гусейнова назначена заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. До назначения она работала в статусе временно исполняющей обязанности. Алексей Гулисов занял должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана — начальника управления делами. Ранее он также исполнял обязанности на этом посту.