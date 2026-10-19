Президент «Амкара» удовлетворен прошедшим сезоном

Руководство ФК «Амкар-Пермь» удовлетворено итогами выступления команды в прошлом сезоне, несмотря на то, что клуб не смог выполнить задачи по выступлению в Кубке страны. «Перед нами стояла задача пройти в Кубке как можно дальше. Для этого у нас были два состава квалифицированных футболистов, и каждому давали возможность проявить себя. Результат матча с «Динамо» из Кирова и итоги второго круга против команд, которые вместе с нами вышли в «Золото», говорят сами за себя», - заявил в интервью пресс-службе клуба президент «Амкара-Пермь» Дмитрий Мартынов.