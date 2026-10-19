Пермский «Молот» успешно завершил турне по северным городам России
Хоккеисты «Молота» успешно завершили выезд по маршруту Норильск-Красноярск-Новокузнецк-Барнаул, обыграв в завершающем матче «Динамо-Алтай». Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу пермской команды. Голами отметились Павел Синявский, Михаил Казаков, Никита Колесников, дважды отличился Роман Опалев.
Решающем стал второй период, когда подопечные Льва Бердичевского забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Таким образом «Молот» одержал три победы в четырех гостевых встречах, в ближайшую субботу команда на домашнем льду сыграет с «Омскими Крыльями».