В Оренбуржье суд отказал в УДО пожизненно осужденному убийце Олегу Черкасскому
Арестант, отбывающий наказание за тройное убийство, неоднократно нарушал режим в колонии особого режима
В Оренбуржье суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении пожизненно осужденного Олега Черкасского, отбывающего наказание в ИК-6 «Черный дельфин». В заседании участвовал сотрудник региональной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Олег Черкасский подал ходатайство об УДО спустя 25 лет после вынесения приговора и заявил, что осознал противоправность своего поведения. Однако изученные материалы показали: осужденный не встал на путь исправления — за период отбывания наказания он несколько раз нарушал установленный порядок.
Суд выслушал позицию прокурора и отказал арестанту.
Олег Черкасский был приговорен к высшей мере наказания за тройное убийство в Москве. В 2000 году в столице он снял комнату у Анны Веденской, поскольку ранее узнал, что семья продала свою дачу в Подмосковье за $40 тыс. Вырученные деньги женщина положила в ячейку банка. Однако после Нового года сама Веденская, а также ее муж и сын пропали. В январе их тела обнаружили в диване собственной квартиры.
Выяснилось, что 18 января Черкасский задушил Анну Веденскую, затем убил ее сына, который вернулся из школы. Последним был убит глава семейства — ему был нанесен удар ножом в спину.
Спрятав тела, осужденный отправил свою сообщницу в банк с паспортом Веденской для получения денег, а сам скрылся. Олега Черкасского объявляли в федеральный розыск, но вскоре силовикам удалось его задержать.