В Оренбуржье суд отказал в УДО пожизненно осужденному убийце Олегу Черкасскому

Олег Черкасский был приговорен к высшей мере наказания за тройное убийство в Москве. В 2000 году в столице он снял комнату у Анны Веденской, поскольку ранее узнал, что семья продала свою дачу в Подмосковье за $40 тыс. Вырученные деньги женщина положила в ячейку банка. Однако после Нового года сама Веденская, а также ее муж и сын пропали. В январе их тела обнаружили в диване собственной квартиры.