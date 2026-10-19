Внебиржевой курс доллара впервые за два месяца опустился до 82,5 рублей

При этом укрепление российской валюты в последние дни происходило при повышенной активности инвесторов. К 16:30 объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» уже составил 12,1 млрд CNY (около 150 млрд руб.), что на 21% выше среднедневного значения на предыдущей неделе. Рубль продолжает укрепляться даже в условиях значительных покупок иностранной валюты со стороны Банка России, которые составляют 12,1 млрд руб. в день. Это в шесть раз выше объемов операций в сентябре и максимальный показатель с января 2022 года. Тогда на фоне высоких цен на нефть регулятор ежедневно выкупал валюту на 23 млрд руб.