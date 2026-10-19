К курорту «Ямань Spa Resort» под Воронежем подвели коммуникации
Завершилось строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения в ходе реализации инвестпроекта туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе Воронежской области. Это следует из опубликованного графика мероприятий правительства региона.
Сегодня на 10:00 была запланирована проверка объекта руководителем воронежской инспекции Госстройнадзора Александром Федорищевым. «Ъ-Черноземье» направил запрос пресс-службе облправительства с просьбой рассказать о ее результатах и окончательных сроках завершения строительства курорта.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области отказал министерству ЖКХ и энергетики региона в удовлетворении иска к местному ООО «Ямань резорт», которое реализует проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort». Власти требовали взыскать с ответчика 691,4 млн руб. субсидии, «результаты которой оказались не достигнуты». Ранее отмечалось, что завершение строительства курорта ожидается в 2026 году.
Совладелец и гендиректор ООО «Ямань резорт» Владислав Курносов представил губернатору Александру Гусеву проект туристического комплекса еще весной 2022 года. К сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки. Весной 2025 года стало известно, что управляющей организацией комплекса может стать Cosmos Hotel Group (контролируется структурами АФК «Система»).
В правительстве региона весной же уточняли, что «Ямань Spa Resort» отнесен к особо значимым проектам, что предполагает поддержку на уровне региона. Бюджетные средства идут на создание инфраструктуры для комплекса.
В мае 2024 года белгородское ООО «Мехколонна №26» Руслана Юсубова выиграло подряд на строительство инфраструктуры для техприсоединения курорта к сетям «Воронежэнерго» за 633,6 млн руб. Работы требовалось выполнить до 30 июня 2025 года. По данным портала госзакупок, в конце марта заказчик разместил сведения об исполнении обязательств по договору. Его стоимость не изменилась.