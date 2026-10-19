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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

К курорту «Ямань Spa Resort» под Воронежем подвели коммуникации

Завершилось строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения в ходе реализации инвестпроекта туристического комплекса «Ямань Spa Resort» в Рамонском районе Воронежской области. Это следует из опубликованного графика мероприятий правительства региона.
Проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» под Воронежем

Проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort» под Воронежем

Правительство Воронежской области

Сегодня на 10:00 была запланирована проверка объекта руководителем воронежской инспекции Госстройнадзора Александром Федорищевым. «Ъ-Черноземье» направил запрос пресс-службе облправительства с просьбой рассказать о ее результатах и окончательных сроках завершения строительства курорта.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области отказал министерству ЖКХ и энергетики региона в удовлетворении иска к местному ООО «Ямань резорт», которое реализует проект туристического комплекса «Ямань Spa Resort». Власти требовали взыскать с ответчика 691,4 млн руб. субсидии, «результаты которой оказались не достигнуты». Ранее отмечалось, что завершение строительства курорта ожидается в 2026 году.
Совладелец и гендиректор ООО «Ямань резорт» Владислав Курносов представил губернатору Александру Гусеву проект туристического комплекса еще весной 2022 года. К сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки. Весной 2025 года стало известно, что управляющей организацией комплекса может стать Cosmos Hotel Group (контролируется структурами АФК «Система»).
В правительстве региона весной же уточняли, что «Ямань Spa Resort» отнесен к особо значимым проектам, что предполагает поддержку на уровне региона. Бюджетные средства идут на создание инфраструктуры для комплекса.
В мае 2024 года белгородское ООО «Мехколонна №26» Руслана Юсубова выиграло подряд на строительство инфраструктуры для техприсоединения курорта к сетям «Воронежэнерго» за 633,6 млн руб. Работы требовалось выполнить до 30 июня 2025 года. По данным портала госзакупок, в конце марта заказчик разместил сведения об исполнении обязательств по договору. Его стоимость не изменилась.
Подробнее о проекте курорта — в публикации «Ъ-Черноземье».
Егор Якимов