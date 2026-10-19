Бастрыкин поручил доложить о деле о сносе домов жителей Анапы
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел, связанных с угрозой сноса жилых домов в Анапе и близлежащих населенных пунктах. Поводом стали обращения местных жителей в социальных сетях, сообщается в информационном центре СКР.
По данным ведомства, более тысячи человек приобрели земельные участки, построили на них жилые дома и зарегистрировали недвижимость. Однако в 2021 году в генеральный план были внесены изменения, после которых эти территории признали особо ценными сельскохозяйственными угодьями.
В результате местная администрация обратилась в суд с требованиями признать построенные дома самовольными постройками и начать их снос. Жители считают, что таким образом нарушаются их права.
Региональное управление СКР начало расследование по данному делу. В августе 2025 года было возбуждено уголовное дело, которое в августе 2026 года направили в суд для рассмотрения. Кроме того, с сентября 2026 года расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ — о халатности.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Александру Нихаеву представить доклад о ходе судебного разбирательства и результатах расследования уголовных дел.
Также глава ведомства потребовал сообщить о мерах, принимаемых для защиты прав жителей, чьи дома оказались под угрозой сноса.
Исполнение поручений председателя Следственного комитета поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.