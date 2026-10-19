Сочинец получил три года условно за финансирование экстремистской организации
Центральный районный суд Сочи признал местного жителя виновным в финансировании экстремистской организации и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Согласно материалам дела, в августе 2021 года мужчина ознакомился в интернете с видеоматериалом на канале «Алексей Навальный*», в котором содержались призывы к финансированию организации через иностранный банк США.
Как установил суд, к тому времени организация уже была признана экстремистской. Несмотря на это, мужчина совершил несколько денежных переводов на общую сумму 2,1 тыс. руб.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину. Он пояснил, что являлся сторонником оппозиционного лидера и после просмотра видеозаписи с призывом к финансированию решил переводить деньги, несмотря на запрет деятельности организации.
По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Испытательный срок установлен также на три года.
Приговор Центрального районного суда Сочи на момент публикации не вступил в законную силу.
* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов в РФ.