В Ставрополе чиновников осудили по делу об ущербе бюджету на 20 млн рублей

Суд назначил одному из фигурантов 3,5 года колонии общего режима. Второму — три года условно с испытательным сроком 3,5 года. Оба осужденных также лишены права заниматься деятельностью, связанной с распоряжением муниципальным имуществом и земельными ресурсами, на три года.