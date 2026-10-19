В Ставрополе чиновников осудили по делу об ущербе бюджету на 20 млн рублей
Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему руководителю комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и его заместителю по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
Как установил суд, бывший заместитель главы администрации Ставрополя, возглавлявший КУМИ до 2024 года, без торгов передал земельный участок заранее выбранной строительной компании. На участке возвели многоквартирный дом, в котором родственники осужденных впоследствии приобрели недвижимость по ценам значительно ниже рыночных. Как следует из материалов дела, ущерб городскому бюджету превысил 20 млн руб.
Кроме того, бывший чиновник убедил председателя одного из дачных товариществ подготовить подложные документы о выделении земельного участка площадью 600 кв. м. Затем участок был бесплатно передан в собственность заявителя по решению руководителя ведомства.
Суд назначил одному из фигурантов 3,5 года колонии общего режима. Второму — три года условно с испытательным сроком 3,5 года. Оба осужденных также лишены права заниматься деятельностью, связанной с распоряжением муниципальным имуществом и земельными ресурсами, на три года.
Приговор не вступил в законную силу.