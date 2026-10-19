Пуск тепла в жилой фонд Белгорода займет три дня
С понедельника, 19 октября, начался пуск тепла в многоквартирные дома Белгорода. В течение первого дня планируется подать теплоноситель в 419 многоэтажных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения «РИР-Энерго». Запуск всего многоквартирного жилфонда, подключенного к сетям компании (1 358 домов), займет три дня, сообщил мэр города Валентин Демидов.
«Второй этап работ — наладка гидравлических режимов внутридомовых систем отопления. Сотрудники управляющих организаций будут регулировать давление и температуру в обслуживаемых домах, заниматься развоздушиванием систем»,— пояснил господин Демидов.
Всего в Белгороде насчитывается 1 380 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения — к «РИР Энерго» и другим поставщикам. Также в городе есть 29 крышных котельных, находящихся в собственности владельцев жилья, которые обеспечивают теплом 33 многоэтажных дома.
«Ъ-Черноземье» сообщал, что подача тепла в социальные учреждения в этом году началась в Белгороде с 15 октября.
С 15 октября новый отопительный сезон также начался в Воронеже. Филиал АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация» заявил, что подключение тепла будет производиться поэтапно в течение двух недель в соответствии с графиками, согласованными с городской администрацией. К дате запуска не были готовы к новому отопительному сезону свыше 170 многоквартирных домов, абсолютное большинство из них — в Коминтерновском районе города.