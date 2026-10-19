Пуск тепла в жилой фонд Белгорода займет три дня

Всего в Белгороде насчитывается 1 380 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения — к «РИР Энерго» и другим поставщикам. Также в городе есть 29 крышных котельных, находящихся в собственности владельцев жилья, которые обеспечивают теплом 33 многоэтажных дома.