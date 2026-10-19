ПСБ объединил предпринимателей Кубани на бизнес-форумах КАПИТАЛКОНФ 4.0
ПСБ в Краснодарском крае выступил генеральным партнером серии деловых мероприятий КАПИТАЛКОНФ 4.0. Серия стартовала в Новороссийске и Геленджике — участниками стали предприниматели и инвесторы Кубани.
На мероприятиях эксперты ПСБ рассказали, как банковские инструменты и сервисы закрывают задачи предпринимателей, экономя время и ресурсы бизнеса любого масштаба. Для ежедневной рутины — РКО и зарплатные проекты. Для собственников компаний, которые масштабируются,— премиальные продукты: персональный менеджер и инвестиционные консультации.
Отдельный акцент — на цифровых помощниках. Бизнес-ассистент «Катюша» с искусственным интеллектом берет на себя управление счетами, помогает с торговым эквайрингом, создает контент-планы для соцсетей и описания вакансий. А платежи, выставление счетов и консультации доступны прямо в мессенджере — без переключения между приложениями.
Ключевая особенность формата КАПИТАЛКОНФ 4.0 — практика. Предприниматели вместе с ведущими экспертами в сфере финансов, ВЭД, маркетинга и управления бизнесом разбирают реальные кейсы из собственного опыта, моделируют бизнес-процессы, находят точки роста и проверяют гипотезы на прочность — от увеличения прибыли и снижения издержек до выхода на международные рынки и привлечения инвестиций.
«Краснодарский край — регион с сильным предпринимательским характером. Здесь бизнес растет быстро и роль банка уже не ограничивается финансированием — нужен партнер который добавит к нему реальную экспертизу и понимание задач бизнеса на каждом этапе развития. Поэтому мы поддерживаем формат, где предприниматели не просто слушают лекции, а находят работающие решения, которые двигают бизнес вперед, и новые связи, которые остаются на годы»,— отметил Вадим Сальников, региональный директор ПСБ в Краснодарском крае.
Следующая встреча серии пройдет в Новороссийске 29 октября. Организатор мероприятий — инвест-клуб «Капитал».
ПАО «Банк ПСБ»
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www.psbank.ru
109052 , г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ОГРН: 1027739019142Реклама. 16+