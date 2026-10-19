ПСБ объединил предпринимателей Кубани на бизнес-форумах КАПИТАЛКОНФ 4.0

«Краснодарский край — регион с сильным предпринимательским характером. Здесь бизнес растет быстро и роль банка уже не ограничивается финансированием — нужен партнер который добавит к нему реальную экспертизу и понимание задач бизнеса на каждом этапе развития. Поэтому мы поддерживаем формат, где предприниматели не просто слушают лекции, а находят работающие решения, которые двигают бизнес вперед, и новые связи, которые остаются на годы»,— отметил Вадим Сальников, региональный директор ПСБ в Краснодарском крае.