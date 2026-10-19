Жительницу Ярославля осудили за угрозу распространения компромата
Кировский районный суд Ярославля назначил 51-летней местной жительнице год ограничения свободы за вымогательство 50 тыс. руб. у мужчины, с которым она познакомилась в интернете. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По версии обвинения, в июле подсудимая познакомилась с 44-летним жителем города Мирного Архангельской области. В течение месяца потерпевший добровольно перевел ей на банковский счет более 75 тыс. руб.
«Однако в августе женщина высказала требование о переводе еще 50 тысяч рублей под угрозой распространения, имеющихся в личной переписке, фото и видео мужчины личного характера»,— сообщили в прокуратуре.
После этого мужчина обратился в полицию. Суд признал жительницу Ярославля виновной по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ей запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Ярославля и Ярославского района без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
Уголовное дело расследовало отделение дознания полиции города Мирного Архангельской области.