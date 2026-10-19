Жительницу Ярославля осудили за угрозу распространения компромата

После этого мужчина обратился в полицию. Суд признал жительницу Ярославля виновной по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ей запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Ярославля и Ярославского района без согласия уголовно-исполнительной инспекции.