Банк «Кубань Кредит» стал партнёром чемпионата России по дзюдо
Банк «Кубань Кредит» выступил партнёром чемпионата России по дзюдо, который прошел с 15 по 18 октября в Минеральных Водах на площадке «Минводы ЭКСПО». В индивидуальных соревнованиях приняли участие 483 дзюдоиста из 55 регионов страны.
В рамках торжественного открытия чемпионата страны состоялось чествование российских призеров чемпионата мира в Баку. Спортсменов поздравили заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Сергей Колбуденко.
За четыре соревновательных дня на чемпионате России по дзюдо было разыграно 15 комплектов наград — 14 в личных весовых категориях у мужчин и женщин и один в смешанном командном турнире.
«Чемпионат России по дзюдо стал масштабным спортивным праздником и продемонстрировал высочайший уровень конкуренции. Особенно отрадно, что в числе победителей и призеров турнира — представители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Адыгея»,— отметил Сергей Колбуденко.
Банк «Кубань Кредит» регулярно поддерживает мероприятия, направленные на развитие профессионального и массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. Общественное признание достижений атлетов и формирование позитивного имиджа ЮФО И СКФО как крупных спортивных центров являются частью социальной политики банка.
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