Футболист воронежского «Факела» Сутормин отыграл два матча со сломанной рукой

Полузащитник воронежского ФК «Факел» Алексей Сутормин отыграл два матча со сломанной левой рукой. У футболиста уже был перелом лучевой кости со смещением, а теперь у него диагностировали перелом этой же кости, но в другом месте. Повреждение игрок получил в первом тайме кубковой игры с «Краснодаром», но остался на поле. В Самаре он вышел на газон против «Крыльев Советов» уже на уколах. В ближайшее время игроку предстоит операция. Об этом в пресс-службе клуба сообщили 19 октября.