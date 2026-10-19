Футболист воронежского «Факела» Сутормин отыграл два матча со сломанной рукой
Полузащитник воронежского ФК «Факел» Алексей Сутормин отыграл два матча со сломанной левой рукой. У футболиста уже был перелом лучевой кости со смещением, а теперь у него диагностировали перелом этой же кости, но в другом месте. Повреждение игрок получил в первом тайме кубковой игры с «Краснодаром», но остался на поле. В Самаре он вышел на газон против «Крыльев Советов» уже на уколах. В ближайшее время игроку предстоит операция. Об этом в пресс-службе клуба сообщили 19 октября.
«Мы зафиксировали руку с помощью специального ортеза, поэтому все в целом было под контролем. Но я подчеркну, что мало кто захочет выходить на поле с такой травмой, Алексей заслуживает только самых добрых слов за свою самоотдачу и отношение к делу»,— заявил главный врач «Факела» Максим Рудяков.
Алексей Сутормин перешел в «Факел» в статусе свободного агента летом 2026 года. Полузащитник ранее выступал за «Оренбург», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Играл в составе национальной сборной. Соглашение с футболистом рассчитано на один год.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Факел» выиграл оба матча, в которых Алексей Сутормин играл с переломом. В 11-м туре Российской премьер-лиги 17 октября «огнеопасным» удалось добыть первую победу в этом сезоне РПЛ. Выездной матч с «Крыльями Советов» завершился со счетом 2:1 в пользу воронежцев, оба гола «Факел» забил после угловых.
До этого, в четвертом туре группового этапа Кубка России «Факел» 13 октября в гостях выиграл у «Краснодара» со счетом 2:0. Этот матч стал для воронежцев первым после ухода Олега Василенко. Обязанности главного тренера взял на себя Алексей Ребко.