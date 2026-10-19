СКЖД обновила путь на Ставрополье и в Дагестане
Северо-Кавказская железная дорога за январь–сентябрь 2026 года капитально отремонтировала 51 км пути и заменила рельсы еще на 54 км. Инвестиции в путевое хозяйство за девять месяцев составили 4,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. Работы охватили Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края и Дагестан.
Для Ставропольского края обновлен перегон Благодарное–Большевистская Искра — направление, связывающее центральные районы края с магистралью юга. Значение его не в длине, а в функции: через эту ветку выходят грузопотоки зерна и продуктов переработки из аграрного центра региона, который в этом году, впрочем, сократил сбор на 11% — и железнодорожникам теперь предстоит отгружать меньше, но по более надёжному полотну.
В Дагестане модернизация затронула участок Хасав-Юрт–Карлан-Юрт — один из наиболее нагруженных сегментов республиканской сети, примыкающий к чеченской границе и работающий на юго-восточный вектор СКЖД. Линия несёт транзит в сторону Каспия и местных грузообразующих предприятий, где состояние пути исторически лимитировало скорость обращения составов сильнее, чем на равнинных участках Кубани.
Обновления в остальных регионах распределены так: в Краснодарском крае отремонтированы перегоны Бурсак–Выселки, Уманская–Староминская, Гречаная–Тимашевская, Придорожная–Брюховецкая и станция Ейск; в Ростовской области — перегоны Тарасовка–Глубокая, Котельниково–Мелиоративный, Кадамовка–Усть-Донецкая, Лихая–Замчалово, Семичная–Мелиоративный, Забытый–Развильная, а также станции Погорелово, Каменская и Койсуг.