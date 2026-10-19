СКЖД обновила путь на Ставрополье и в Дагестане

Для Ставропольского края обновлен перегон Благодарное–Большевистская Искра — направление, связывающее центральные районы края с магистралью юга. Значение его не в длине, а в функции: через эту ветку выходят грузопотоки зерна и продуктов переработки из аграрного центра региона, который в этом году, впрочем, сократил сбор на 11% — и железнодорожникам теперь предстоит отгружать меньше, но по более надёжному полотну.