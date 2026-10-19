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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Суд не стал арестовывать счета тамбовского депутата по иску на 200 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области отказал столичному бизнесмену, экс-владельцу ООО «Тамбовский цемент» Андрею Микаеляну в наложении ареста на счета тамбовского же застройщика ООО «Строймонтаж» и депутата местной облдумы Ильи Антипкина в рамках спора между сторонами из-за 200 млн руб. долга. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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По мнению господина Микаеляна, непринятие обеспечительных мер в отношении ответчиков «сделает невозможным и затруднит исполнение судебного акта либо причинит вред заявителю», так как компания и депутат не погашают задолженность перед бизнесменом. Суд отметил, что истец не указал, как именно отсутствие ареста на счетах ответчиков осложнит дальнейший спор.
«Доказательства того, что ответчик принимает меры к сокрытию либо реализации принадлежащего ему имущества, как и доказательства отсутствия у ответчика иного имущества, достаточного для удовлетворения требований истца, не представлены»,— заметили в арбитраже.
Поэтому суд пришел к выводу, что основания для наложения ареста на счета «Строймонтажа» и господина Антипкина отсутствуют. Апелляционной жалобы на решение от сторон пока не поступало. Следующее заседание по делу назначено на 29 октября.

ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2018 году в Мичуринске Тамбовской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Контролирует компанию Марина Новинская, которой принадлежит 96% долей. Еще 3% владеет Роман Поздняков, а 1% — Ирина Киричук. В 2025 году выручка компании составила 208 млн руб., а чистая прибыль — 6,2 млн руб. Годом ранее выручка общества составляла 79 млн руб., а чистый убыток — 23 млн руб. Гендиректор — Роман Колтаков.

ИП Андрея Микаеляна зарегистрировано в Москве в феврале 2016 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. До 2024 года он был соучредителем ООО «Тамбовский цемент». Сейчас компания принадлежит Илье Антипкину (90,6%) и Марине Новинской (9,4%). Господин Микаелян же владеет ликвидируемым ООО «Тактикал консалтинг», специализирующимся на розничной торговле.

Илья Антипкин — депутат тамбовской облдумы от партии «Единая Россия». С 2007 по 2011 год был индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли. С 2011 года по настоящее время руководит ООО «Первая строительная компания».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», обстоятельства спора не раскрываются. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа. Иск был принят к производству в сентябре.
В 2018 году господин Антипкин заявлял о планах возвести в Тамбовской области цементный завод за 10 млрд руб. В 2020-м параметры завода корректировались. Его должны были ввести в эксплуатацию до 2023 года. Однако с тех пор о реализации проекта не сообщалось.
Подробнее об инвестпроекте — в материале «Ъ-Черноземье» «Строитель сцементирует Тамбовщину».
Егор Якимов