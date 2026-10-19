Отопление в Ростове-на-Дону подключают поэтапно, запуск займет две недели

Заместитель главы Ростова-на-Дону по ЖКХ Сергей Марченко доложил о ходе подключения города к теплу. Запуск теплоснабжения, по его словам, — поэтапный процесс, занимающий в общей сложности около двух недель: к моменту заметного похолодания системы должны быть отрегулированы и отлажены.