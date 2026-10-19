В Самарской области отменят плату за вывоз ТКО по числу проживающих в МКД
Губернатор решил, что это не дает экономического эффекта
Плата за вывоз твердых коммунальных отходов по числу проживающих в многоквартирных домах в Самарской области будет отменена. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве.
По словам главы региона, указанная система расчета существенно ухудшает условия проживания многодетных семей в регионе и не дает экономического эффекта.
Вячеслав Федорищев добавил, что Самарская область по ключевым показателям работы в сфере ТКО находится в зеленой зоне. Каждый день на маршруты выходит 303 машины. Техника обеспечивает вывоз более 99 % суточного объема отходов. При этом автопарк регионального оператора продолжает обновляться, отметил губернатор.