В Самарской области отменят плату за вывоз ТКО по числу проживающих в МКД

Вячеслав Федорищев добавил, что Самарская область по ключевым показателям работы в сфере ТКО находится в зеленой зоне. Каждый день на маршруты выходит 303 машины. Техника обеспечивает вывоз более 99 % суточного объема отходов. При этом автопарк регионального оператора продолжает обновляться, отметил губернатор.