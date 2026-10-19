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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 4,9%

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 26,3 тыс. случаев ОРВИ. Это на 4,9% меньше, чем неделей ранее, и на 11,9% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

61,1% заболевших составляют дети. Среди возбудителей ОРВИ преобладает риновирус.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа. Он работает по пятницам с 15:00 до 19:00. Там также можно сделать прививки против столбняка и гепатита B.
Полина Бабинцева