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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Курское минприроды требует с местной компании 124 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск регионального министерства природных ресурсов к местному ООО «Экорт» Игоря Винярского, специализирующемуся на утилизации неопасных отходов. Сумма требований составляет 124 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть претензий министерства не раскрывается. Судя по данным Rusprofile, речь идет о возмещении внедоговорного вреда. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

ООО «Экорт» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Игорь Винярский. В 2025 году выручка компании увеличилась на 13% — до 93 млн руб. Чистый убыток уменьшился почти в четыре раза — до 5,7 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что курское ООО «Спецстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за провал расчистки реки Тускарь. Крупнейшим заказчиком фирмы выступало минприроды Курской области.
Егор Якимов