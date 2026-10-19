Курское минприроды требует с местной компании 124 млн рублей

ООО «Экорт» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Игорь Винярский. В 2025 году выручка компании увеличилась на 13% — до 93 млн руб. Чистый убыток уменьшился почти в четыре раза — до 5,7 млн руб.