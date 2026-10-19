Курское минприроды требует с местной компании 124 млн рублей
В Арбитражный суд Курской области поступил иск регионального министерства природных ресурсов к местному ООО «Экорт» Игоря Винярского, специализирующемуся на утилизации неопасных отходов. Сумма требований составляет 124 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Суть претензий министерства не раскрывается. Судя по данным Rusprofile, речь идет о возмещении внедоговорного вреда. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.
ООО «Экорт» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Игорь Винярский. В 2025 году выручка компании увеличилась на 13% — до 93 млн руб. Чистый убыток уменьшился почти в четыре раза — до 5,7 млн руб.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что курское ООО «Спецстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за провал расчистки реки Тускарь. Крупнейшим заказчиком фирмы выступало минприроды Курской области.