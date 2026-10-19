«Калашников» досрочно отгрузил партию ракет в рамках заказа 2026 года
Концерн сообщил о поставке зенитных управляемых ракет 9М333 заказчику
Концерн «Калашников» отгрузил заказчику очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333 с опережением графика в рамках выполнения обязательств на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ракеты 9М333 применяются в составе зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и его модификаций. По данным концерна, изделия востребованы благодаря применению в зоне проведения специальной военной операции.
Ракета предназначена для поражения воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Ее головка самонаведения работает в трех режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Заявленная скорость ракеты составляет около 550 м/с, высота поражения целей — от 10 до 3,5 тыс. м.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения