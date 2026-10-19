«Калашников» досрочно отгрузил партию ракет в рамках заказа 2026 года

Ракета предназначена для поражения воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Ее головка самонаведения работает в трех режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Заявленная скорость ракеты составляет около 550 м/с, высота поражения целей — от 10 до 3,5 тыс. м.