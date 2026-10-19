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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге прекращено дело о хищении аккумуляторов с электросамокатов

Молодые люди крали батареи СИМ в нетрезвом состоянии
Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По данным пресс-службы, летом 2026 года нетрезвые подсудимые в возрасте 19 и 20 лет на проспекте Гагарина снимали аккумуляторные батареи с припаркованных электросамокатов.

Александр Черных / Коммерсантъ

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Снятые устройства молодые люди хотели продать — в документах дела указано, что батареи стоили более 11 тыс. рублей. Вскоре полиция задержала нарушителей.
Представитель потерпевшего подал ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон: подсудимые полностью возместили ущерб, следовательно, претензий к ним нет. На фоне этого суд решил прекратить уголовное дело.
Яна Вежлева