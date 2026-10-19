В Оренбурге прекращено дело о хищении аккумуляторов с электросамокатов

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По данным пресс-службы, летом 2026 года нетрезвые подсудимые в возрасте 19 и 20 лет на проспекте Гагарина снимали аккумуляторные батареи с припаркованных электросамокатов.