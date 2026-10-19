Жителя Петербурга арестовали после угроз соседям гранатой

Инцидент произошел утром 16 октября в коммунальной квартире на Измайловском проспекте. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседями, после чего взял в руку предмет, похожий на гранату Ф-1, и привел его в боевое положение, сопровождая свои действия угрозами.