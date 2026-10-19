Жителя Петербурга арестовали после угроз соседям гранатой
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 64-летнего Николая Карпова, который угрожал соседям по коммунальной квартире гранатой. Мужчина признал вину в покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывчатки, сообщили 19 октября в объединенной пресс-службе судов города.
Инцидент произошел утром 16 октября в коммунальной квартире на Измайловском проспекте. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседями, после чего взял в руку предмет, похожий на гранату Ф-1, и привел его в боевое положение, сопровождая свои действия угрозами.
Довести задуманное до конца ему помешали сотрудники полиции и бойцы СОБР «Гранит». Перед началом операции Росгвардия организовала эвакуацию жителей дома. Сам Карпов попытался спрятаться под кроватью, где его впоследствии обнаружили силовики.
Следователь настаивал на заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил ходатайство и постановил оставить Карпова в СИЗО до 15 декабря.