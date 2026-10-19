Обращения по школам на Дону выросли в 2,3 раза из-за сбоев дневников

Статистика фиксирует классический сценарий: цифровой сервис, спокойно живший на каникулах, оказался не готов к массовому возвращению школьников 1 сентября — пик нагрузки совпал с максимальным нетерпением родителей. В 2,3 раза за год — это не плавная динамика, а разовый всплеск, практически весь обеспеченный одним провалом сервиса. Показательно и то, что обращения шли именно к властям, а не к оператору платформы: родители трактуют электронный дневник как элемент государственной услуги, и сбои бьют не по IT-подрядчику, а по доверию к школе и региону.