Обращения по школам на Дону выросли в 2,3 раза из-за сбоев дневников
Жители Ростовской области в третьем квартале 2026 года стали в 2,3 раза чаще обращаться к властям по вопросам образования — с 219 обращений годом ранее до 511. По сравнению со вторым кварталом текущего года рост также более чем двукратный: с 252 до 511. Данные регионального правительства проанализировал «Ъ-Ростов».
Причину скачка в отчете называют прямо: «значительный рост обращений в связи с некорректной работой электронных дневников в начале учебного года».
Статистика фиксирует классический сценарий: цифровой сервис, спокойно живший на каникулах, оказался не готов к массовому возвращению школьников 1 сентября — пик нагрузки совпал с максимальным нетерпением родителей. В 2,3 раза за год — это не плавная динамика, а разовый всплеск, практически весь обеспеченный одним провалом сервиса. Показательно и то, что обращения шли именно к властям, а не к оператору платформы: родители трактуют электронный дневник как элемент государственной услуги, и сбои бьют не по IT-подрядчику, а по доверию к школе и региону.
В отчете властей не уточняется, в чем заключаются сбои электронных дневников и удалось ли их исправить.