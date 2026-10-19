Воронежская ГК «Шанс» судится с курганской агрофирмой за 103 млн рублей

ООО «Шанс трейд» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Компания специализируется на оптовой торговле удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 101 тыс. руб. Учредителем является Севиля Тахмезова. В 2025 году выручка общества увеличилась на 3% — до 10 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла более чем в десять раз — до 53 млн руб. Гендиректор — Виктор Милованов.

ООО «Агроинвест» зарегистрировано в Каргапольском районе Курганской области в 2011 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Виктор Егоров. В 2025 году выручка агрофирмы сократилась на 4% и составила 183 млн руб., чистая прибыль — на 99%, до 107 млн руб.