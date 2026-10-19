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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежская ГК «Шанс» судится с курганской агрофирмой за 103 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск юрлица воронежской ГК «Шанс» (с производством в Липецкой области) — ООО «Шанс трейд» — к курганскому ООО «Агроинвест» Виктора Егорова. Сумма требований составляет 103,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. Согласно данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. Иск пока не принят к производству.
Компании уже встречались в суде в 2022 году. Тогда «Шанс трейд» требовало взыскать с «Агроинвеста» 4,1 млн руб. долга по заключенным в 2021-м договорам поставки средств защиты растений марок «Шансил ультра», «Шанстрел», «Пришанс» и «Шанстар». Компания не оплатила товары в установленный срок. Суд признал правомерность требований и взыскал с «Агроинвеста» всю сумму долга.
По собственным данным, ГК «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года. Центральный офис группы расположен в Воронеже, производство — в ОЭЗ «Липецк». Проектная мощность завода составляет 60 млн литров продукции в год. Представительства компании функционируют «более чем в 50 регионах России и стран СНГ». Президент — Магомедалим Джавадов.

ООО «Шанс трейд» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Компания специализируется на оптовой торговле удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 101 тыс. руб. Учредителем является Севиля Тахмезова. В 2025 году выручка общества увеличилась на 3% — до 10 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла более чем в десять раз — до 53 млн руб. Гендиректор — Виктор Милованов.

ООО «Агроинвест» зарегистрировано в Каргапольском районе Курганской области в 2011 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Виктор Егоров. В 2025 году выручка агрофирмы сократилась на 4% и составила 183 млн руб., чистая прибыль — на 99%, до 107 млн руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ГК «Шанс» в 12 раз увеличила чистую прибыль в Воронеже на фоне снижения в Липецке.
Егор Якимов