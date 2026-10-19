Николай Симонов остался главой правительства Пензенской области
Чиновник руководит кабмином с 2015 года
Пост председателя кабмина Пензенской области сохранил Николай Симонов. Это следует из информации на официальном портале правительства.
Ранее пензенский кабмин сложил полномочия в связи с переизбранием губернатора Олега Мельниченко. До момента назначения новых министров старые продолжают исполнять обязанности. Ранее господин Симонов был указан на сайте правительства с приставкой врио, теперь он от нее избавился. Назначение также подтвердил в личном Telegram-канале господин Мельниченко.
Николай Симонов возглавляет кабмин Пензенской области с 2015 года. Ранее он руководил ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» и ОАО «Пенздизельмаш». Также господин Симонов был депутатом Пензенской городской думы и Законодательного собрания региона.