Николай Симонов остался главой правительства Пензенской области

Ранее пензенский кабмин сложил полномочия в связи с переизбранием губернатора Олега Мельниченко. До момента назначения новых министров старые продолжают исполнять обязанности. Ранее господин Симонов был указан на сайте правительства с приставкой врио, теперь он от нее избавился. Назначение также подтвердил в личном Telegram-канале господин Мельниченко.