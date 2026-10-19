В Мясниковском районе за 104,6 млн рублей отремонтировали трассу к Чалтырю

Это единственная магистральная связка села Чалтырь — административного центра района с населением около 15 тыс. человек — с федеральной дорожной сетью. По ней ходит пригородный транспорт, перевозятся сельхозгрузы, и её состояние напрямую определяло качество передвижения жителей между населёнными пунктами и сообщение с региональным центром.