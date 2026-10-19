Большой розыгрыш от клиники 3Z

Вторая часть программы будет посвящена современным методам лазерной коррекции. В эфир подключатся хирурги из Москвы и Перми. Специалисты расскажут о СмартСайт (SmartSight), Смайл про (SMILE pro) и Клеар (CLEAR), а также объяснят, почему одна и та же технология не может быть универсальной для всех пациентов.