Большой розыгрыш от клиники 3Z
Три бесплатные операции по лазерной коррекции зрения, а также как проходит процедура — покажут в новом выпуске ZOOMER
28 октября состоится новый выпуск проекта ZOOMER, посвященный лазерной коррекции зрения. В центре программы — реальная история пациента и запись операции с комментариями офтальмохирурга.
Офтальмохирург Александр Бойко разберет клинический случай пациента и поэтапно объяснит, что происходит во время лазерной коррекции, какие задачи решает каждый этап процедуры и от чего зависит выбор технологии.
Вторая часть программы будет посвящена современным методам лазерной коррекции. В эфир подключатся хирурги из Москвы и Перми. Специалисты расскажут о СмартСайт (SmartSight), Смайл про (SMILE pro) и Клеар (CLEAR), а также объяснят, почему одна и та же технология не может быть универсальной для всех пациентов.
Отдельно эксперты разберут вопросы, которые чаще всего возникают у людей перед операцией: насколько болезненна процедура, как быстро восстанавливается зрение, когда можно возвращаться к спорту и работе с гаджетами, существуют ли возрастные ограничения и может ли зрение измениться спустя годы после коррекции.
Свои вопросы зрители смогут задать непосредственно во время эфира.
Завершит программу розыгрыш трех операций по лазерной коррекции зрения в клиниках 3Z в Краснодаре, Москве и Перми.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Три-З»
Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г.
ОГРН 1032304158193Реклама. 16+
Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г.
ОГРН 1032304158193Реклама. 16+