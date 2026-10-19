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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове восстановили освещение в парке «Дружбы» — спустя более десяти лет

В Ростове-на-Дону полностью восстановили уличное освещение в парке «Дружбы» на Северном микрорайоне, где сети не обслуживались более десяти лет. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По его словам, жалобы от жителей Северного поступали и в соцсети: сети освещения были бесхозными и не обслуживались. В этом году муниципальное предприятие «Ростгорсвет» по поручению мэра провело ревизию оборудования, заменило вышедшие из строя лампы и отремонтировало поврежденные участки линий электропередачи.
Господин Скрябин также напомнил, что в прошлом году городским службам поручили восстановить освещение на ряде улиц, где его не было почти семь лет, — среди них Социалистическая, Левобережная, Батуринская и Ворошиловский мост. Главам районов он поручил постоянно быть на связи с жителями и оперативно реагировать на проблемы территорий.
Мария Хоперская