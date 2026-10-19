В Ростове восстановили освещение в парке «Дружбы» — спустя более десяти лет

Господин Скрябин также напомнил, что в прошлом году городским службам поручили восстановить освещение на ряде улиц, где его не было почти семь лет, — среди них Социалистическая, Левобережная, Батуринская и Ворошиловский мост. Главам районов он поручил постоянно быть на связи с жителями и оперативно реагировать на проблемы территорий.