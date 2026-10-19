В шаурме на Привокзальной площади в Ростове нашли кишечную палочку
В Ростове предпринимателя Виталия Щербакова оштрафовали на 20 тыс. рублей после того, как в шаурме, приготовленной в павильоне «Шаурма 24» на Привокзальной площади, нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили по итогам разбирательства в Арбитражном суде Ростовской области.
Нарушения выявили 29 мая 2026 года в ходе проверки, которую транспортная прокуратура провела совместно со специалистами Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. На лабораторное исследование направили готовую к продаже шаурму с курицей. Экспертиза Центра гигиены и эпидемиологии подтвердила наличие бактерий группы кишечной палочки.
6 октября суд рассмотрел дело о нарушении требований технических регламентов по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Предприниматель вину признал и заявил, что выявленные нарушения уже устранены.
При назначении наказания суд учел, что бизнесмен впервые привлекается к ответственности за подобное нарушение, признал вину и раскаялся. Также отмечено отсутствие сведений о причинении вреда здоровью людей и статус предприятия как микропредприятия. В итоге штраф составил 20 тыс. руб. — ниже минимального размера, предусмотренного соответствующей нормой.