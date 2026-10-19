В шаурме на Привокзальной площади в Ростове нашли кишечную палочку

В Ростове предпринимателя Виталия Щербакова оштрафовали на 20 тыс. рублей после того, как в шаурме, приготовленной в павильоне «Шаурма 24» на Привокзальной площади, нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили по итогам разбирательства в Арбитражном суде Ростовской области.