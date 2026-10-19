Дом купца Хатракова в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 500 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу объект культурного наследия регионального значения — дом купца Хатракова. Объявление размещено на профильной площадке, стоимость лота составляет 500 млн руб.
Пятиэтажное здание общей площадью 7221 кв. м расположено на Базарной площади. В инфраструктуру объекта входят четыре входные группы и внутренняя парковка. По оценке продавца, историческое здание оптимально подходит для размещения современного бизнес-центра, торгового или медицинского комплекса.
Особняк был построен в конце XIX века. В разные годы здесь располагались Георгиевское и Ольгинское начальные училища, а в 1941 году — штаб 339-й Ростовской стрелковой дивизии. Сегодня часть помещений занимает учебно-лабораторный корпус ДГТУ.
Цена в 500 млн рублей — около 69 тыс. рублей за квадратный метр — для объекта в историческом центре с охранным статусом выглядит умеренно, но за ней скрыта главная особенность сделки: новый владелец получит не свободу действий, а обязательства. Режим объекта культурного наследия означает сохранение исторического облика фасадов и согласованные с охранным ведомством интерьерные решения, а реставрация подобных зданий обычно добавляет к цене не один десяток миллионов.