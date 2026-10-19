Дом купца Хатракова в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 500 млн рублей

Цена в 500 млн рублей — около 69 тыс. рублей за квадратный метр — для объекта в историческом центре с охранным статусом выглядит умеренно, но за ней скрыта главная особенность сделки: новый владелец получит не свободу действий, а обязательства. Режим объекта культурного наследия означает сохранение исторического облика фасадов и согласованные с охранным ведомством интерьерные решения, а реставрация подобных зданий обычно добавляет к цене не один десяток миллионов.