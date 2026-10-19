В Черноземье в сентябре POS-кредитование сократилось на 5%

В Белгородской области выдали 2,16 тыс. POS-кредитов на 124,3 млн руб. (на 3% и 8% меньше соответственно, чем в августе), в Липецкой — 1,7 тыс. на 102,9 млн руб. (падение на 5% и 2%), в Курской — 1,75 тыс. на 98 млн руб. (падение на 4% и 10%). В Тамбовской области количество выдач сократилось заметнее всего — на 11%, до 1,21 тыс., а их объем — на 18%, до 68,4 млн руб.