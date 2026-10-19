В Черноземье в сентябре POS-кредитование сократилось на 5%
В регионах Черноземья в сентябре 2026 года банки выдали 11,5 тыс. кредитов, оформляемых при покупке товара, на 670,2 млн руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 2%, объем — на 5%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В Белгородской области выдали 2,16 тыс. POS-кредитов на 124,3 млн руб. (на 3% и 8% меньше соответственно, чем в августе), в Липецкой — 1,7 тыс. на 102,9 млн руб. (падение на 5% и 2%), в Курской — 1,75 тыс. на 98 млн руб. (падение на 4% и 10%). В Тамбовской области количество выдач сократилось заметнее всего — на 11%, до 1,21 тыс., а их объем — на 18%, до 68,4 млн руб.
При этом в двух областях макрорегиона выдачи товарных кредитов, напротив, увеличились. В Воронежской области в сентябре оформили 3,63 тыс. POS-кредитов на 218,12 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 2%, объем — на 1%. В Орловской области число кредитов также увеличилось — на 6%, до 1,07 тыс., объем — на 5%, до 58,46 млн руб.
В целом по России в сентябре банки выдали 255,61 тыс. POS-кредитов на 16,9 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач уменьшилось на 4%, объем — на 5%. За январь—сентябрь 2026 года жители России оформили 2,11 млн товарных кредитов на 136,79 млрд руб. Это на 18% больше по количеству и на 17% по объему, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце августа, за два года в макрорегионе выдачи товарных кредитов сократились на 55%. Больше всего сокращение POS-кредитования затронуло Тамбовщину и Белгородчину. После заметного падения сегмент в 2026 году начал постепенно восстанавливаться, и наибольшие темпы роста показала Курская область.