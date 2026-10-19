ESTEO MX: Салон как безопасное пространство для городского ритма жизни

Активная безопасность в MX усилена за счет интеллектуальных ассистентов движения: адаптивного круиз-контроля (ACC), системы автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждения о покидании полосы (LDW) и удержания в полосе (LKA), мониторинга слепых зон (BSD), предупреждения о фронтальных и задних столкновениях (FCW+RCW), а также системы распознавания дорожных знаков (TSR). Ультразвуковые датчики по кругу автомобиля обеспечивают контроль при парковке, а в версии «Флагман» в оснащение входит технология по ее автоматизации, а также функция повтора предыдущей траектории движения задним ходом до 50 метров для выхода из сложных дорожных ситуаций.