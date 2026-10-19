ESTEO MX: Салон как безопасное пространство для городского ритма жизни
Премиальный внедорожник ESTEO MX поступил в продажу в середине июля. За это время в центре внимания первых покупателей оказался интерьер – пространство, которое органично сочетает эстетику премиального автомобиля и функциональность, необходимую для активного темпа мегаполиса.
Салон ESTEO MX выполнен в изысканном чёрном и благородном коричневом цветах. Линии передней панели продолжают философию золотого сечения, заложенную в экстерьере, формируя гармоничное пространство. Водительское кресло оснащено электроприводом с памятью настроек и вентиляцией, а для пассажиров второго ряда предусмотрены обогрев сидений и дефлекторы климат-контроля. В версии «Флагман» доступна система ароматизации салона. Особое внимание уделено шумоизоляции: двойное остекление передних дверей обеспечивает акустический комфорт в городе и на трассе.
Неотъемлемой частью салона ESTEO MX являются цифровые технологии. Три независимых мультимедийных дисплея, включая отдельный экран для переднего пассажира, и производительный процессор Snapdragon обеспечивают молниеносную скорость работы всех интерфейсов. Водитель полностью сосредоточен на дороге, а пассажир наслаждается приватным пространством, подключая свои устройства через Bluetooth к аудиосистеме BOYA MELODY мощностью 1080 Вт. Для полного погружения в звук в версии «Флагман» доступен 21 динамик.
Голосовой ассистент на русском языке и обновления «по воздуху» (OTA) делают взаимодействие с автомобилем максимально интуитивным. А штатная телематика позволяет дистанционно управлять климатом и запуском двигателя, готовя салон к прибытию пассажиров – важная деталь для динамичного ритма жизни.
Эстетика и комфорт интерьера дополняются продуманной инженерной базой. Все наружные кузовные панели ESTEO MX выполнены из оцинкованной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии в российских климатических условиях. За динамику и управляемость отвечают алюминиевые рычаги подвески с гидронаполненными сайлентблоками. Тормозная система оснащена двухпоршневыми суппортами, обеспечивающими эффективное торможение в любых условиях.
Активная безопасность в MX усилена за счет интеллектуальных ассистентов движения: адаптивного круиз-контроля (ACC), системы автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждения о покидании полосы (LDW) и удержания в полосе (LKA), мониторинга слепых зон (BSD), предупреждения о фронтальных и задних столкновениях (FCW+RCW), а также системы распознавания дорожных знаков (TSR). Ультразвуковые датчики по кругу автомобиля обеспечивают контроль при парковке, а в версии «Флагман» в оснащение входит технология по ее автоматизации, а также функция повтора предыдущей траектории движения задним ходом до 50 метров для выхода из сложных дорожных ситуаций.
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+7 (861) 202-96-50
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Официальный сайт: https://esteo.ru
Краснодар, улица Горячеключевская, 4
+7 (861) 202-96-50
sale-adv-esteo.ru
Официальный сайт: https://esteo.ru
https://sale-adv-esteo.ru/
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